Dit charmante Zwitserse dorpje betaalt tot 60.000 euro (in cash!) als je er wil gaan wonen Koen Van De Sype

09u11

Bron: RT 22 RV Een klein dorpje in de Zwitserse Alpen heeft een opmerkelijk initiatief genomen om de plaatselijke gemeenschap nieuw leven in te blazen en jonge gezinnen aan te trekken. Zo kan een familie van vier tot 60.000 euro in cash krijgen als ze zich in het idyllische plaatsje Albinen wil vestigen.

De plaatselijke overheid betaalt volwassenen jonger dan 45 jaar elk 21.500 euro en kinderen 8.500 euro, zo staat te lezen in een nieuwsbrief. “Het is een erg goede investering in de toekomst van ons dorp”, zo klinkt het in een wervende boodschap. Maar er zijn voorwaarden.

Schooltje

Zo moeten nieuwkomers minstens tien jaar in Albinen blijven wonen en zeker 170.000 euro investeren in het kopen of bouwen van een woning. Dat zou volgens de gemeente 1,3 miljoen return geven de komende tien jaar. Het gemeentebestuur hoopt ook dat de gezinnen het lokale schooltje zullen heropbouwen, dat gesloten werd omdat er geen leerlingen genoeg waren. (lees hieronder verder)

RV

Er zouden volgens het dorp drie scenario’s zijn voor de toekomst. In het eerste – en ergste – geval mislukt het plan en wordt Albinen vrij snel een groot rustoord. In het tweede – realistische – geval kan de gemeente tegen 2022 vijf nieuwe families aantrekken met in totaal 10 volwassenen en 8 kinderen. Zelfs een dergelijke kleine influx zou volgens het bestuur 170.000 euro aan extra belastinginkomsten opbrengen. En in het derde en beste geval komen er twee keer zo veel nieuwe inwoners en brengt dat ook twee keer zo veel inkomsten voor de gemeente mee. (lees hieronder verder)

RV

Aan de omgeving zal het in elk geval niet liggen. Het dorpje – dat nu 240 inwoners telt – werd gesticht in 1224 en ligt in het zuiden van Zwitserland, op 1.275 meter hoogte. Het is omringd door bergen en weiden en biedt prachtige vergezichten. Zon genoeg, want de helling waarop de huizen staan is gericht op het zuiden. Albinen ligt ook vlakbij enkele grotere steden en gemeenten, wat interessant is als je een job zoekt. Want die zijn in de gemeente niet dik gezaaid. Zo ligt de hoofdstad Bern op 177 kilometer.