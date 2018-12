Dit briefje liet George H.W. Bush achter voor zijn opvolger Bill Clinton LVA

02 december 2018

05u17

In de Amerikaanse krant The Washington Post denkt voormalig president Bill Clinton met warme gevoelens terug aan zijn eerste werkdag in het Witte Huis. Die dag vond hij het handgeschreven briefje dat zijn Republikeinse voorganger en politieke tegenstander George H.W. Bush voor hem had achtergelaten. Het briefje toont volgens Clinton wat een eerbare en gracieuze man hij was. Bush overleed vrijdag op 94-jarige leeftijd.

“Beste Bill,

toen ik daarnet het kantoor binnenwandelde voelde ik evenveel bewondering en respect dan vier jaar geleden. Ik weet dat jij dat ook zal voelen.

Ik wens je hier veel geluk. Ik heb zelf nooit de eenzaamheid ervaren die sommige presidenten hebben beschreven.

Je zal moeilijke tijden beleven, die nog moeilijker zullen worden door kritiek die je misschien niet terecht vindt. Ik ben niet zo goed in raad te geven; maar laat de critici je niet ontmoedigen of je van je koers brengen.

Wanneer je dit briefje leest, zal je onze president zijn. Ik wens jou en jouw familie het beste toe.

Jouw succes is het succes van ons land. Ik duim voor je.

Veel succes - George.”

Het is een traditie dat de president een briefje nalaat voor zijn opvolger, maar volgens Clinton getuigt dat van Bush van de “natuurlijke menselijkheid” die hem kenmerkte.

“Hij was een eerbare, gracieuze en fatsoenlijke man die geloofde in de VS, in onze grondwet, onze openbare instellingen en onze gezamenlijke toekomst. Hij was overtuigd van zijn plicht deze zaken te beschermen en versterken, in voorspoedige tijden maar ook bij tegenslag. Hij beschikte over een natuurlijke menselijkheid: met heel zijn hart hoopte hij dat anderen ook het geluk zouden ervaren dat hem ten deel was gevallen dankzij zijn familie, de dienst aan zijn land en zijn avonturen”, aldus Clinton in The Washington Post.

Tussen de Republikein Bush en de Democraat Clinton ontstond een hechte vriendschap waarover veel mensen verbaasd waren gezien hun politieke meningsverschillen. “We wisten dat we het nooit over alles eens zouden zijn, maar we waren het erover eens dat dat in orde was. Een eerlijk debat versterkt de democratie”, aldus Clinton. “Zijn vriendschap is een van de mooiste geschenken in mijn leven. Ik heb elke kans die ik kreeg om van hem te leren en met hem te lachen gekoesterd. Ik zag hem simpelweg graag”.