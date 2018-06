Dit brengen 1,2 miljoen nieuw gelekte Panama Papers naar boven Financiële geheimen van Lionel Messi en Pierre Cartier blootgelegd kv

20 juni 2018

19u37

Bron: Belga 4 Twee jaar na het schandaal rond de Panama Papers zijn weer 1,2 miljoen documenten uitgelekt van het omstreden advocatenkantoor Mossack Fonseca. Dat melden De Tijd, Knack en Le Soir, die tot een journalistenconsortium behoren dat de documenten onderzocht. Onder meer stervoetballer Lionel Messi en juwelier Pierre Cartier worden genoemd.

Het is opnieuw de Duitse krant Süddeutsche Zeiting die de documenten in handen kreeg. Ze geven een inkijk in de interne keuken van het omstreden advocatenkantoor, dat eind vorig jaar de deuren moest sluiten. De nieuwe documenten gaan over de periode na de publicatie van de eerste Panama Papers, in april 2016, tot eind vorig jaar.

Ze omvatten e-mails, scans van identiteitsdocumenten, bedrijfsgegevens en gerechtelijke documenten. Grote onthullingen zullen de Belgische media die betrokken zijn op zaterdag en woensdag bekendmaken.

Vanavond raakten wel al enkele zaken bekend. Zo bericht De Tijd over het grote aantal onbekende klanten bij het Panamese kantoor. "Twee maanden nadat Mossack Fonseca zich bewust was van het datalek, had het nog altijd geen idee wie schuilging achter meer dan zeventig procent van de 28.500 actieve vennootschappen die het kantoor opgezet had op de Britse Maagdeneilanden", aldus de krant. "In Panama zelf ging het om 75 procent van de 10.500 schermvennootschappen, die er in gebruik waren."

Dat Mossack Fonseco zo onwetend was, is niet alleen opmerkelijk, het is ook risicovol. Het kantoor kan op deze manier onbewust met misdaadbendes hebben samengewerkt en in smeergeldaffaires betrokken zijn, met mogelijke rechtszaken en strafonderzoeken tot gevolg.

Nauwe schoentjes

Een aantal klanten van het advocatenkantoor zijn inmiddels wel bekend. Knack somt acht opvallende namen op, waaronder die van de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi en de Franse juwelier Pierre Cartier.

De Barcelona-speler kwam al in nauwe schoentjes na de eerste gelekte Panama Papers in 2016. Die toonden toen dat de man en zijn vader een offshorebedrijf in Panama had, Mega Star Enterprises Inc. Volgens Messi was dat bedrijf "compleet inactief". Maar de nieuwe gelekte documenten suggereren dat die bewering niet klopt. De vennootschap zou wel degelijk nog gebruikt zijn. Het was ook Mossack Fonseca dat zichzelf als beheerder terugtrok. "Dat gebeurde in dezelfde maand dat een Spaanse rechtbank de Messi's veroordeelde voor belastingfraude. Lionel Messi kreeg een gevangenisstraf van 21 maanden met opschorting en een boete van 2,2 miljoen dollar", schrijft Knack.

Het tijdschrift legt ook de link met Cartier. Ergenamen van de bekende juwelier zouden ook Panamese offshores hebben opgericht via Mossack Fonseca.

Enkele andere grote namen die in het dossier genoemd worden: de Argentijnse president Mauricio Macri, de broer van de voormalige premier van Maleisië Najib Razak, de Russische oligarch Vitaly Malkin en de dochter van de Kazachse president Nursultan Nazarbaye.