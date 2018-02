Dit beeld zet Erdogan opnieuw in slecht licht: "Als ze martelaar wordt, zullen we een vlag over haar lichaam leggen" FT

26 februari 2018

19u32

Bron: The New York Times & CNN 129 De Turkse president Recep Tayyip Erdogan staat weer in de spotlights nadat hij zaterdag een huilend meisje van 6 op het podium riep. Hij kuste haar en vertelde een volle zaal dat "ze geëerd zal worden als martelaar wanneer ze sterft. Als God het wil." Zijn achterban reageerde enthousiast, tegenstanders spreken van kindermishandeling.

Erdogan sprak afgelopen zaterdag een volle zaal partijleden toe in Kahramanmaras, een stad in het zuiden van Turkije. Het congres stond in het teken van de strijd die woedt in Syrië. Daar vechten Turkse militairen momenteel tegen Koerdische strijders. De president stuurde onlangs nog militaire politie naar Afrin om er de operaties te ondersteunen. Die speciale troepen zijn te herkennen aan hun kastanjebruine baretten.Toen Erdogan tijdens zijn betoog door de zaal tuurde en daar plots een zesjarig meisje met hetzelfde hoofddeksel ontwaarde, riep hij haar op het podium. Ook toen hij zag dat het kind huilde.

"Kijk daar eens", riep hij de AK-leden toe. Het hele televisieoptreden werd live uitgezonden op de nationale televisie. Het meisje droeg niet alleen de typische baret, maar ook een militair uniform. In haar broekzak stak een Turkse vlag. De president kuste haar op beide wangen, terwijl tranen over haar gezicht rolden. "Meisjes met baretten op huilen niet", zei hij haar terwijl hij het bruine uniform inspecteerde. "Kijk eens, ze heeft een Turkse vlag in haar zak. Als ze martelaar wordt, zullen we een vlag over haar lichaam leggen, als God het wil." Waarna hij wilde verifiëren of het meisje tot alles bereid was. Dat beaamde ze angstig. Wie het kind is en waarom ze een uniform droeg, is vooralsnog niet geweten.

Terwijl de zaal luid applaudisseerde, klonk op sociale media een heel ander geluid. Tegenstanders van de Turkse president verwijten hem onder meer kindermishandeling. En halen aan dat hij - zonder zich te schamen - zomaar de dood verheerlijkt. "Het is onverantwoord om in het bijzijn van kinderen over martelaarschap te praten", was de algemene teneur. Een grootouder reageerde: "Oh my god, ik ben geschrokken. Wat als het mijn kleinkind zou zijn die daar op het podium stond?" Intussen wordt Erdogan ook verweten dat zijn twee zonen nooit hun militaire dienst begonnen zijn. "Zijn ook zíj klaar voor de strijd, meneer de president?"

Het is zeker niet de eerste keer dat Erdogan controverse veroorzaakt met zijn sterk nationalistische en antiwesterse uitspraken waarin hij vaak begrafenissen van dode soldaten of kinderen misbruikt om politiek te bedrijven. Intussen poogt hij alle Turken achter zijn beleid te scharen door meermaals aan te halen hoeveel vijanden zijn troepen al gedood hebben. Martelaren prijst hij de hemel in.