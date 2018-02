Dit afgelegen Italiaanse bergdorp met amper negen inwoners kreeg 50 asielzoekers: "Dit is voor niemand goed" Jarl van der Ploeg

27 februari 2018

11u11

Bron: De Volkskrant 29 Immigratie is een van de belangrijkste thema's bij de Italiaanse verkiezingen deze zondag. Het spreidingsbeleid heeft soms bizarre effecten: een afgelegen oord met negen inwoners krijgt zo vijftig asielzoekers op zijn dak.

Tot voor kort woonde bijna de helft van het besneeuwde bergdorp Vaccamozzi in een wit huis met kozijnen van kastanjehout: Tiziano (65), samen met zijn dochter en zijn ouders - twee hoogbejaarden van ver in de negentig. "Daar wonen nog twee oude boeren van in de tachtig", wijst Tiziano naar links. "Bij dat huis daar op de hoek woont nog iemand van 85 en daarnaast nog een stel van rond de 40. Dat was het. Tot november althans."



Want in november kregen alle negen bewoners van Vaccamozzi opeens een bericht: in de oude NAVO-kazerne aan het einde van de straat, waar de laatste Amerikanen een jaar geleden vertrokken, komen vijftig asielzoekers te wonen. De bevolking van Vaccamozzi zou voortaan voor 85 procent uit Afrikanen bestaan. "Niet lang daarna kwam de eerste bus aan in het donker", zegt Tiziano. "En dat was dat."

