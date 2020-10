Dissidente Noord-Koreaanse diplomaat duikt weer op in Zuid-Korea LH

07 oktober 2020

17u16

Bron: Belga 0 Een gewezen hooggeplaatste diplomaat uit Noord-Korea die twee jaar geleden was verdwenen, is in Zuid-Korea weer opgedoken. De dissidente diplomaat woont al sinds juli 2019 in Zuid-Korea, zo meldt het Zuid-Koreaanse parlementslid Jeon Hae-cheol.

Jo Song-gil werkte als waarnemend Noord-Koreaans ambassadeur in Italië toen hij verdween in november 2018, kort voor het verstrijken van zijn termijn. De Zuid-Koreaanse geheime dienst had toen ook melding gemaakt van die verdwijning. Jo en zijn vrouw werden wekenlang als vermist beschouwd.

Volgens Jeon, de voorzitter van de inlichtingencommissie in het parlement in Seoel, is de diplomaat in juli vorig jaar uit eigen wil naar Zuid-Korea gekomen. Zijn woonplaats werd tot nu toe geheim gehouden, uit bezorgdheid om de veiligheid van zijn familieleden. In februari 2019 was de toen 17-jarige dochter van de gewezen diplomaat al teruggekeerd naar Noord-Korea.

Jo is een van belangrijkste Noord-Koreaanse diplomaten die erin is geslaagd om het geïsoleerde land te ontvluchten. Waarom hij zich afkeerde van het regime, is niet duidelijk.