Dispuut over verplichte legerdienst en vrijstellingen voor ultra-orthodoxen leidt in Israël tot vervroegde verkiezingen

24 december 2018

14u28

Bron: Reuters 1 Israël zal vervroegde verkiezingen op 9 april 2019 organiseren. Dat meldde de woordvoerder van huidig premier Benjamin Netanyahu op Twitter nadat Netanyahu de leden van de coalitie had gesproken.

“De leiders van de coalitie besloten unaniem om het parlement te ontbinden en begin april nieuwe verkiezingen te organiseren”, aldus de woordvoerder. De verkiezingen waren oorspronkelijk voorzien voor november 2019. Maar de crisis over militaire dienstplicht waarvoor ultra-orthodoxen werden vrijgesteld, leidde uiteindelijk tot de vervroegde stembusgang.



Terwijl de dienstplicht in Israël eigenlijk voor iedereen geldt, werd een uitzondering gemaakt voor ultra-orthodoxe joden. Het Israëlisch leger zit immers niet te wachten op de mannen met hoge hoeden en zwarte pakken. De uitzonderlijke vrijstelling –die al werd ingevoerd tijdens het beleid van de eerste premier van Israël, David Ben-Gurion- leidde tot enorm veel woede en protest bij de rest van de Israëlische bevolking. Maar de regel afschaffen, bleek ook niet mogelijk. Verschillende rechts-religieuze coalitiepartners verhinderden dat. “Het is te moeilijk om wetten te laten stemmen. We hebben nieuwe verkiezingen nodig”, zo zou Netanyahu volgens de Israëlische krant Haaretz verklaard hebben aan de leider van de meerderheidspartijen.

Vierde ambtstermijn

Benjamin Netanyahu is intussen bezig aan zijn vierde ambtstermijn en regeert met ijzeren vuist. Hij heeft een krappe meerderheid van 61 van de 120 zetels in het parlement. De kans is groot dat hij in april herverkozen zal worden.

