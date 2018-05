Disneyland-werknemer kan collega op laatste nippertje redden van zelfmoordpoging kg

28 mei 2018

16u11

Bron: Le Parisien 3 Een 26-jarige medewerker uit Disneyland Parijs is net op tijd aan een onfortuinlijke dood ontsnapt dankzij het snelle optreden van een collega en de Franse politie. De man had zijn vrouwelijke collega laten weten dat hij op het punt stond om zelfmoord te plegen, waarop zij meteen de politiediensten inlichtte. De agenten konden de man opsporen en kalmeren.

Op zaterdag kreeg de Disneyland-werknemer een telefoontje van één van haar collega's. De twintiger vertelde haar hoe hij zijn leven moe was, en dat hij plande om er een einde aan te maken. De vrouw reageerde daarop bliksemsnel. Nadat de lijn verbroken was, stapte ze meteen naar de politie in Chessy.

Krijtrotsen

Hoewel de man niet had verklapt waar hij zich bevond, konden de politieagenten zijn locatie achterhalen door zijn mobiele telefoon op te sporen, bericht Le Parisien. Volgens die gegevens stond de man in de Franse gemeente Étretat, in de buurt van de bijna honderd meter hoge krijtrotsen die uitkijken op zee.

Vervolgens werden de lokale politiediensten in Étretat ingeschakeld. Zij haastten zich naar de man, die ondertussen al op de rand van de klif stond, en konden hem net op tijd kalmeren. Uiteindelijk zag de man af van zijn plannen, en keerde hij met de agenten terug.

Zelfmoord

Het is niet duidelijk waarom de man zelfmoord wilde plegen. Enkele jaren geleden werd het Disneyland-personeel getroffen door een golf van zelfmoordpogingen, waarvan enkele succesvol bleken. In 2015 probeerde een medewerker zichzelf nog in brand te steken, nadat hij eerder door zijn bazen op het matje geroepen werd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.