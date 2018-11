Disneyland Parijs wil tegen 2030 twee keer zo veel bezoekers trekken met grote uitbreiding KVDS

28 november 2018

15u17

Euro Disney wil tegen 2030 twee keer zo veel bezoekers als vandaag ontvangen in Disneyland Parijs. Dat heeft de pretparkoperator zelf bekendgemaakt, nadat het eerder dit jaar al meldde dat het park gevoelig wordt uitgebreid. Om de extra bezoekers op te vangen zal het aantal hotelkamers verdrievoudigen op de site. Er zouden ook meer dan 1.000 jobs bijkomen.

Disneyland Parijs is de populairste toeristische attractie van Europa. Elk jaar verwelkomt het 15 miljoen bezoekers. De helft daarvan komt uit Frankrijk. Groot-Brittannië komt op de tweede plek.

Frozen

Momenteel telt Disneyland Parijs twee themaparken, acht hotels en twee conventiecentra. In februari onthulde het pretpark al dat er een grote uitbreiding zat aan te komen in de Walt Disney Studio’s, met maar liefst drie nieuwe zones: rond de superhelden van Marvel, de nog altijd immens populaire Disneyfilm Frozen en Star Wars.





In het Marvel-gebied wordt de Rock ‘n’ Roller Coaster omgevormd tot een achtbaan met als thema Iron Man. Er komt ook een nieuwe attractie bij, maar daarover wordt nog niets verklapt.





Het Frozen-gebied zal aan een gigantisch meer liggen, waar het koninkrijk Arendelle wordt nagebouwd. Dat zal meerdere attracties tellen. Op het meer zullen ook shows plaatsvinden.





Over het Star Wars-gedeelte is er nog niet veel bekend, behalve dat bezoekers er een sterrenstelsel zullen doorkruisen.





Deze uitbreiding zou tegen 2025 klaar moeten zijn en zal 2 miljard euro kosten.