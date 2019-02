Disneyland Parijs organiseert voor het eerst LGBTQ-parade ttr

05 februari 2019

17u43

Bron: Huffpost, Bustle 0 Disneyland Parijs organiseert dit jaar voor het eerst een groot evenement dat in teken staat van verdraagzaamheid voor de LGBTQ-gemeenschap. Alle Disneyfans, ongeacht hun seksuele geaardheid, zijn welkom op de Magical Pride op 1 juni, zo klinkt het bij het pretpark.

“Diversiteit en gelijkheid zijn belangrijk in een pretpark als Disneyland Parijs. Jaarlijks verwelkomen we miljoenen bezoekers. We willen een magische plek creëren waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht leeftijd, afkomst of seksuele geaardheid”, zegt Donn Walker, woordvoerder van Disney Parks and Resorts.

Op de Magical Pride kunnen bezoekers niet alleen tot 02.00 uur ‘s nachts genieten van de talrijke attracties in het pretpark, maar ook van een speciale parade met verschillende Disneyfiguren. Wie na de parade nog zin heeft om te dansen, kan zich helemaal uitleven tijdens diverse dj-sets en liveoptredens.

Tickets voor het evenement op 1 juni zijn vanaf mei te koop op de website van Disneyland Parijs. De kostprijs per ticket? 89 euro. Daarmee mag je enkel binnen in het park tijdens de Magical Pride, die doorgaat van 20.00 uur tot 02.00 uur. Bezoekers die graag al vanaf 16.00 uur rondwandelen in het pretpark, kunnen een ‘Magical Pride Plus Ticket’ kopen. Voor zo’n ticket betaal je 109 euro.