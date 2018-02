Disneyland Parijs krijgt nieuwe superheldenattractie (maar er moet wel een andere voor sneuvelen) Koen Van De Sype

13 februari 2018

06u22

Bron: Eigen Berichtgeving 75 Fans van Disneyland Parijs kunnen zich al beginnen te verlekkeren, want het Walt Disney Studios Park krijgt er een nieuwe attractie bij. Ze zal opgebouwd zijn rond de superhelden van Marvel en komt in de plaats van de supersnelle achtbaan Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith.

Het nieuws werd onthuld door de voorzitter van Walt Disney Parks en Resorts, Bob Chapek. Hij vertelde over enkele nieuwe projecten van Disney tijdens de D23 Expo in Japan.

In de nieuwe superheldenattractie zullen bezoekers een supersnel avontuur beleven met hun favoriete Avengers, zoals Iron Man, Spiderman en Captain America. Daarvoor wordt de bekende Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith helemaal omgebouwd. (lees hieronder verder)

Het is nog niet duidelijk of er in de nieuwe achtbaan gebruik gemaakt zal worden van nieuwe technologie, zoals virtuele realiteit. Ook over de timing kan Disneyland Parijs nog niets kwijt.

Naast de nieuwe attractie zullen de helden van Marvel ook in een van de hotels van Disneyland Parijs opduiken. Disney’s Hotel New York wordt immers getransformeerd tot Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Ook daar zal je ondergedompeld worden in de wereld van de Avengers. (lees hieronder verder)

In afwachting van de nieuwigheden zijn de superhelden in juni al te zien tijdens de Marvel Superhelden Zomer. Je kan er je favoriete figuren zoals Captain America en Black Widow in het echt ontmoeten. Ze zullen ook te zien zijn in een live superproductie met special effects.