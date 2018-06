Disneyland Parijs krijgt fikse boete na dodelijk ongeluk in 'It's a Small World' kg

07 juni 2018

13u51

Bron: Le Monde 0 Euro Disney krijgt een boete van 200.000 euro voor het dodelijke ongeluk in 2010 waarbij een conciërge omkwam. Dat meldt Le Monde. De man was aan het werk in de attractie ‘It’s a small world’ en werd verpletterd onder één van de bootjes.

Het ongeluk gebeurde ’s ochtends vroeg, nog voor het park open was voor gasten. De 53-jarige Daniël Halaburda zat samen met een collega in de attractie ‘It’s a small world’ toen de rit per ongeluk geactiveerd werd. Door de plotse beweging verloor de man zijn evenwicht en kwam hij in het water terecht. Daar werd hij verpletterd door het volgende bootje, dat meer dan 800 kilogram woog. De man werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek enkele uren later aan zijn verwondingen.

Acht jaar na het ongeluk kwam de rechtbank deze week uiteindelijk met een verdict. Euro Disney, het moederbedrijf van Disneyland Parijs, werd veroordeeld tot een boete van 200.000 euro, plus een schadevergoeding van 15.000 euro aan de broer van de overleden man. Het pretpark had de voorgeschreven veiligheidsregels geschonden, en werd verantwoordelijk geacht voor “onopzettelijke doodslag”.

Ook de medewerker die de attractie had geactiveerd terwijl de onderhoudsploeg nog aan boord was, werd vervolgd. De rechtbank sprak de man echter vrij. Hij was op het moment van het ongeluk amper drie maanden eerder aangenomen, en kon op dat moment nog niet “alle regels kennen”, luidt het.

"We blijven diep bedroefd door deze gebeurtenis, en onze gedachten gaan naar families. In Disneyland is veiligheid onlosmakelijk verbonden met onze cultuur en vormt het de kern van alles wat we doen", liet een woordvoerder van Euro Disney weten.