Disney doneert miljoenen aan organisaties voor sociale gelijkheid

04 juni 2020

17u41

Bron: AD 0 Walt Disney heeft woensdag beloofd in totaal 5 miljoen dollar, dat is zo’n 44 miljoen euro, te doneren aan non-profitorganisaties die zich inzetten voor sociale gelijkheid. De eerste donatie van 2 miljoen dollar, of 1.760.000 euro, ging naar de NAACP, een van de oudste burgerrechtenbewegingen in de Verenigde Staten. Het initiatief komt er nadat de zwarte Amerikaan George Floyd gedood werd door een politie-agent en de vele protesten tegen racisme in Amerika.

“De moord op George Floyd heeft Amerika gedwongen om opnieuw de confrontatie aan te gaan met de lange geschiedenis van onrecht waaronder zwarten in Amerika hebben geleden. Het is zeer belangrijk dat we samen sterk staan, onze stem laten horen en alles in onze macht doen om ervoor te zorgen dat racisme en geweld nooit getolereerd worden”, aldus Disney-CEO Bob Chapek.

The Walt Disney Company has pledged $5 million to support nonprofit organizations that advance social justice, beginning with a $2 million donation to the NAACP: https://t.co/Heo5DKaiuf pic.twitter.com/FpSECsstXS Walt Disney Company(@ WaltDisneyCo) link

Disney liet weten al een paar jaar achter de schermen samen te werken met bepaalde groepen en organisaties om minderheden in de VS te helpen. Zo doneerde het mediabedrijf eerder al eens 2,5 miljoen dollar of 2.250.000 euro aan het United Negro College Fund, dat onder meer studiebeurzen uitdeelt aan zwarte Amerikaanse jongeren.

