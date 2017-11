Disney boycot krant na negatieve berichtgeving, maar komt daar snel op terug IB

05u57

Bron: AP 0 EPA Disneyland in Anaheim. Walt Disney Company heeft korte tijd een krant in Los Angeles geblokkeerd na artikelen die het bedrijf niet aanstonden. The Los Angeles Times plaatste kritische berichten over Disneyland, waarna de krant de mededeling kreeg dat recensenten niet meer uitgenodigd werden voor voorvertoningen van Disney-films.

De boycot leidde afgelopen weekend tot hevige kritiek op Disney. Verschillende Amerikaanse kranten dreigden met een eigen boycot en wilden helemaal geen recensies meer plaatsen van Disney-films. Dinsdag meldde Disney dat The Los Angeles Times toch niet geblokkeerd wordt. Volgens het bedrijf zijn er ‘productieve gesprekken’ geweest met de leiding van de krant.



Groepen recensenten waren de afgelopen dagen zo boos op Disney dat ze dreigden geen prijzen meer aan de filmstudio uit te reiken. In een verklaring zeiden ze dat "Disneys reactie zorgelijk is voor iedereen die gelooft in een vrije pers, zeker ook kunstenaars". Nu de boycot is opgeheven beloven de filmrecensenten wel aandacht aan Disney-films te besteden als Coco en Star Wars: The Last Jedi.

Watch a jaw-dropping new clip from #PixarCoco. The film opens November 22. pic.twitter.com/3VokJyHWpf Disney(@ Disney) link

De omstreden berichten in The Los Angeles Times gingen over de moeizame relatie tussen Disney en het lokale bestuur in Anaheim waar Disneyland ligt. Het bedrijf heeft nooit om een correctie gevraagd, maar liet wel in een verklaring weten dat er niets van de artikelen klopt en dat ze niet aan "basale journalistieke standaarden" voldoen.

.@latimes showed how Disney skirted $1bln in payments to theme park home Anaheim; $DIS barred paper from screenings https://t.co/5CqFPNgkBB Emily Flitter(@ FlitterOnFraud) link