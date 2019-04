Disney-baas: “Hitler zou sociale media geweldig gevonden hebben om haat te verspreiden” LH

Bron: The Independent 0 “Adolf Hitler zou van sociale media gehouden hebben als een methode om haat te verspreiden.” Die uitspraak komt van Disney-topman Bob Iger. “Het is de krachtigste marketingtool waar een extremist ooit op had kunnen hopen”, zo haalde hij uit naar socialmediabedrijven zoals Facebook en Twitter.

De grote baas van een van de grootste mediabedrijf ter wereld deed de straffe uitspraken tijdens een evenement dat woensdag georganiseerd werd door het Simon Wiesenthal Centrum, dat onderzoek verricht naar nazi-oorlogsmisdadigers, waar hij een humanitaire award in ontvangst nam.

“Sociale media weerspiegelen een eng wereldbeeld dat alles filtert dat onze overtuigingen uitdaagt, terwijl ze voortdurend onze overtuigingen bevestigen en onze diepste angsten versterken”, voegde hij eraan toe. “Sociale media laten het kwaad inspelen op gekwelde geesten en verloren zielen, en we weten allemaal dat onze feeds meer fictie bevatten dan feit en verwerpelijke ideologieën propageren”, zei Iger nog.

Walt Disney antisemitisch?

The Walt Disney Company werd in het verleden meermaals geconfronteerd met het feit dat oprichter Walt Disney antisemitische sympathieën zou hebben gehad. Zo zou Disney betrokken geweest zijn bij een antisemitische lobbygroep in Hollywood. Walt Disney was ook de enige filmproducent in Los Angeles die in 1938 bereid was om de regisseur van nazidocumentaires, Leni Riefenstahl, te ontvangen.

Andere kenners beweren dan weer dat Disney vooral een goede verhouding met de nazi’s wilde om zijn films ook in Duitsland vertoond te krijgen. De makers van de tweedelige filmbiografie American Experience, over het leven van Disney, verklaarden dat zij niets hadden ontdekt dat erop wees dat de producer en regisseur antisemitisch was.