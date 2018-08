Discussie loopt uit de hand in hartje Barcelona: straatverkopers achtervolgen toerist en slaan hem zelfs met riem Sven Van Malderen

03 augustus 2018

17u22

Bron: El Pais/El Nacional 28 Opmerkelijk incident in hartje Barcelona: een Amerikaanse toerist wordt plots achtervolgd door een tiental straatverkopers. Hij krijgt de nodige meppen en schoppen, een van de aanvallers slaat hem zelfs enkele keren met een riem. Het slachtoffer moest verzorgd worden in het ziekenhuis, maar diende geen klacht in. Op basis van de beelden die voorbijgangster Ana Martinez Rubio wist te maken, werd wel een onderzoek geopend.

De feiten deden zich eergisteravond voor op Plaça de Catalunya, het bekendste plein van Barcelona. Een vrouw vond naar verluidt dat ze te weinig plaats had om met haar kinderkoets te passeren en trad in discussie met de verkopers. Toen de toerist voor haar in de bres sprong, escaleerde de situatie. Er zat niets anders meer op dan te rennen voor zijn leven. In een tweede filmpje is te zien hoe de agressie zich iets later verderzet, al belemmeren auto's het zicht (de laatste vier seconden in de bovenstaande video; nvdr). Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.

Volgens politievakbond CSIF zijn dit soort praktijken het gevolg van het lakse beleid van burgemeester Ada Colau. "De laatste tijd regent het beledigingen en bedreigingen", aldus woordvoerder Eugenio Zambrano. "Sommige van die straatverkopers gedragen zich als maffialeden, ze kennen geen scrupules. Maar ze komen ermee weg omdat ze toeristen viseren, die zijn toch snel weer weg. Inwoners zeggen er evenmin iets van omdat ze zich geen problemen op de hals willen halen."

Ook de oppositie heeft bloed geroken. De Partit Demòcrata veroordeelt het geweld en noemt de burgemeester "een schadelijke factor voor Barcelona".

Són inadmissibles els comportaments violents i criminals. @AdaColau està enfonsant Barcelona amb la seva actuació com a alcaldessa. No és política, és incompetència i frivolitat. https://t.co/4HOtPYBUWS Jaume Ciurana(@ jciurana) link

ERC (Catalaans Republikeins Links; nvdr) vindt dat het bestuur enkel nog maar conflicten uitgelokt heeft.

Condemno l'agressió i espero una ràpida recuperació del ferit. Exigim que s'actui perquè fins ara el govern Colau només ha generat més conflictivitat derivada del Top Manta. https://t.co/7f64DtrcGJ Alfred Bosch🎗(@ AlfredBosch) link

De woordvoerder van Partido Socialista eist dan weer een onmiddellijke uitleg. Hij wil ook exact weten hoeveel middelen het korps van Barcelona deze maand ter beschikking krijgt. De Partido Popular vindt tot slot dat Colau de trieste statistieken onder de mat veegt.