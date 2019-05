Discriminatie van homo’s en transgenders na 20 jaar eindelijk strafbaar in Brazilië ses

24 mei 2019

11u20

Bron: BBC 10 Discriminatie van homo’s en transgenders is vanaf heden strafbaar in Brazilië. Een voorzichtige overwinning voor de LGBTQ-gemeenschap die het hard te verduren heeft onder de ultraconservatieve Braziliaanse president.

Zes van de elf rechters aan het Braziliaanse Hooggerechtshof vinden dat discriminatie tegenover homo’s en transgenders gelijk moet worden gesteld aan racisme. De beslissing zal volgens activisten de nodige bescherming bieden aan de LGBTQ-gemeenschap in Brazilië. Onder het bewind van de extreemrechtse en zelfverklaarde homofobe president Jair Bolsonaro krijgt de gemeenschap voortdurend af te rekenen met aanvallen.

Volgens de belangengroep Grupo Gay da Bahia zijn dit jaar al 141 LGBTQ mensen vermoord. Dat het aantal zo hoog ligt, heeft waarschijnlijk te maken met het aantreden van president Bolsonaro vorig jaar, maar ook de katholieke kerk en de evangelische beweging laten zich voortdurend kritisch uit over bijvoorbeeld de rechten van homo’s en lesbiennes.

20 jaar durend gevecht

“Homofoob geweld is net zo alarmerend als fysiek geweld”, zegt Luiz Fux, vice-president van het Hooggerechtshof. Hij spreekt over homofoob geweld dat stilaan epidemische vormen begint aan te nemen.

De nieuwe wet is het resultaat van een 20 jaar durend gevecht om homofobie strafbaar te maken. Dat het zo lang moest duren, komt door de jarenlange weerstand van conservatieve en religieuze groepen in het Congres, dat zegt Julia Carneiro, reporter in Rio voor de BBC.