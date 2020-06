Discotheken Ibiza blijven voorlopig dicht: “Niet rendabel met social disctancing” HR

11 juni 2020

12u05 0 De grote clubs en discotheken op het Ibiza blijven voorlopig gesloten. Van de Spaanse premier kregen ze toestemming om te heropenen, maar de president van de Balearen gaat in tegen die beslissing. “Het nachtleven is geen prioriteit”, klinkt het.

De Spaanse eilanden op de Balearen, zoals Mallorca en Ibiza, zitten in ‘fase 3' van de versoepeling van de coronamaatregelen. Die maakt de heropening van discotheken en nachtclubs mogelijk. Ze mogen wel slechts draaien op 30 procent van de capaciteit, en dansen is verboden. Men mag wel tafeltjes of terrassen plaatsen op de dansruimtes.

President Francina Armengol van de Balearen kwam echter meteen met een verbod op de heropening van discotheken. In Ibiza gaat het om grote clubs met een capaciteit van 3.000 tot 10.000 bezoekers, waar tussen mei en oktober vaak een pak internationale top-dj’s komen draaien.

“We kunnen het nachtleven niet toelaten”, zegt Armengol. “Het is geen prioriteit. We moeten nu inzetten op gezinsvriendelijk toerisme, met respect voor social distancing.” Een virusuitbraak zou dodelijk zijn voor de toeristenbusiness. Eerder moesten discotheken in Zuid-Korea al opnieuw dicht na een tweede coronagolf.

Discotheken zijn niet rendabel met social distancing José Luis Benítez, Ocio Ibiza

De danstempels blijven nog minstens twee weken toe. Niet geheel onlogisch, want buitenlandse toeristen zijn pas vanaf 1 juli welkom. Wat er daarna zal gebeuren, is nog niet duidelijk. “Discotheken zijn niet rendabel met social distancing”, zegt José Luis Benítez van Ocio Ibiza, dat het toerisme promoot. Het valt dus af te wachten hoe ze reageren als ze mogen openen en die regel tegelijk van kracht blijft.

Ondertussen bereiden ze zich wel voor op een heropening en ‘Nightlife Spain’ helpt hen daarbij. “Het moet veilig zijn”, zegt voorzitter Joaquim Boadas. Hij stelde een lijst op met adviezen: het ontsmetten van de gebouwen, een verplicht mondmasker, een afgesloten cabine voor de DJ, meer VIP-ruimtes om afstand te garanderen, en stoplichten en temperatuurcontroles aan de ingang van een club.

Vakjes op dansvloer

Drankjes bestellen gebeurt best met een QR-code, om contact tussen personeel en bezoekers te vermijden. Er was ook een voorstel om de dansvloer te verdelen in vakjes, zodat iedereen zijn plekje heeft om te dansen. “Maar dat is onhaalbaar en oncontroleerbaar”, zegt Boadas. “Een discotheek is geen kinderdagverblijf.”

Er gaat dit jaar helemaal niemand naar Ibiza DJ Carl Cox

De discotheken op Ibiza draaien normaal een omzet van 800 miljoen euro per jaar en zijn goed voor een derde van de werkgelegenheid op Ibiza. Normaal zijn ze open van mei tot oktober. Een deel van het seizoen is dus al om zeep. Boadas vreest dan ook dat er een bloedbad op komst is.

De legendarische dj Carl Cox liet al weten dat hij er voor dit jaar niet meer in gelooft. “Het zal niet gebeuren”, vertelde hij enkele weken geleden aan Billboard Magazine. “Er gaat dit jaar helemaal niemand naar Ibiza.”

De weinige feestvierder die wel in Ibiza zijn, nemen hun toevlucht tot illegale feestjes. Volgens clubeigenaars trekken jongeren naar het strand of houden ze feestjes in privévilla’s, waar helemaal geen controle is op maatregelen tegen het virus.

Bekijk ook:

Belg gearresteerd voor organiseren feestje met dj en catering in riante villa op Ibiza: beelden tonen hoe politie binnenvalt



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.