Directrice kleuterschool krijgt kopstoot van mama die ze wou spreken over gedrag van haar dochter HR

13 juni 2018

21u32

Bron: Ouest-France 0 De directrice van een Franse kleuterschool zit thuis met een gebroken neus. Ze is minstens drie weken out nadat ze van een mama van een haar kleuters een kopstoot kreeg.

De directrice van de kleuterschool in Sainte-Foy-lès-Lyon had de mama vorige vrijdag na schooltijd uitgenodigd op haar bureau om eens bij te praten over het gedrag van haar dochter. De 35-jarige mama was echter niet opgezet met haar commentaar opmerkingen. Ze reageerde agressief en toen de directrice haar vroeg om het bureau te verlaten, werd ze getrakteerd op een kopstoot. Resultaat: een gebroken neus en minstens drie weken werkonbekwaam. De agressieve moeder werd opgepakt. Ze gaf de feiten toe en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.

