Directeur van filmproductiebedrijf Harvey Weinstein ontslagen SI

18 februari 2018

14u59

Bron: Belga 0 Filmproductiebedrijf The Weinstein Company heeft voorzitter en operationeel directeur David Glasser de laan uit gestuurd. Er is geen reden genoemd voor zijn ontslag, maar waarschijnlijk wordt hem verweten dat hij naliet om medewerkers te beschermen tegen het vermeende seksueel wangedrag van oud-baas Harvey Weinstein.

De affaire rond de bekende Hollywoodproducer houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Tientallen vrouwen kwamen naar buiten met beschuldigingen aan het adres van Harvey Weinstein. Die heeft echter ontkend ooit vrouwen tot seks te hebben gedwongen.

Glasser hield zich binnen de onderneming onder meer bezig met het personeelsbeleid. Hij was dus verantwoordelijk voor het afhandelen van alle klachten van medewerkers.

Rechtzaak

Een week geleden spande de procureur-generaal in New York tevens een rechtszaak aan tegen The Weinstein Company, Harvey Weinstein en zijn broer Bob die het bedrijf momenteel runt. Onlangs liepen er ook onderhandelingen om The Weinstein Company te verkopen aan investeerders, maar die zijn volgens ingewijden stilgelegd vanwege de rechtszaak.