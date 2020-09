Directeur Auschwitz biedt aan om deel celstraf van jongen (13) in Nigeria over te nemen kv

25 september 2020

21u08

Bron: BBC, ABC News 1 De directeur van het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau in Polen biedt aan om een deel van de celstraf uit te zitten die werd gegeven aan een dertienjarige Nigeriaanse jongen. Het kind kreeg tien jaar cel wegens godslastering, omdat hij tijdens een ruzie met een vriend beledigende woorden over God zou gesproken hebben.

De jongen werd veroordeeld door een Islamitische rechtbank in Kano, een van de 12 Nigeriaanse staten die het sharia-rechtssysteem toepassen naast de seculiere wetten van het land. De meerderheid van de inwoners van het noorden van het land is moslim.

Beroep

UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, roept de Nigeriaanse autoriteiten op om de beslissing van het hof dringend te herzien.



De advocaat van de kind heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak, omdat die de kinderrechten zou schenden en in strijd is met de Nigeriaanse grondwet. Momenteel is er echter nog geen datum vastgelegd voor het proces in beroep.

Het kind zou niet onderworpen mogen worden aan het verlies van zijn volledige jeugd, opportuniteiten missen en gestigmatiseerd worden op fysiek, emotioneel en educatief vlak voor de rest van zijn leven Piotr Cywinski, directeur Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau

Brief Auschwitz-directeur

Auschwitz-directeur Piotr Cywinski wil dat de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari het jongetje gratie verleent.

In een brief aan Buhari schreef Cywinski dat hij bereid is om een deel van de straf van de jongen uit te zitten. “Los van wat hij gezegd heeft, kan hij gezien zijn leeftijd niet behandeld worden alsof hij zich volledig bewust was (van zijn woorden, red.) en verantwoordelijk was,” stelde de Auschwitz-directeur. “Hij zou niet onderworpen mogen worden aan het verlies van zijn volledige jeugd, opportuniteiten missen en gestigmatiseerd worden op fysiek, emotioneel en educatief vlak voor de rest van zijn leven.”

“Maar, als zou blijken dat de woorden van dit kind werkelijk 120 maanden opsluiting vereisen, en zelfs u niet in staat bent om dat te veranderen, dan stel ik voor dat 120 volwassenen uit de hele wereld, verzameld door ons - en ik zal deel van hen uitmaken - elk een maand in de cel zullen zitten in een Nigeriaanse gevangenis. In totaal zal de prijs voor de overtreding van het kind hetzelfde zijn, en we zullen allemaal het ergste vermijden”, concludeerde Cywinski.

De Nigeriaanse president heeft voorlopig nog niet op de zaak gereageerd.

Sharia

Enkel moslims kunnen door een shariarechtbank berecht worden. Het shariarechtssysteem, dat ook zijn eigen beroepshof heeft, behandelt zowel burgerlijke als criminele zaken, maar tegen de vonnissen van een dergelijke rechtbank kan ook beroep ingesteld worden bij een seculier beroepshof of bij het gerechtshof.

De shariarechters, gekend als “alkalis” zijn rechtsgeleerden in zowel islamitische als seculiere wetten en delen gruwelijke straffen uit als geselingen, amputaties en de doodstraf.

Indien er een rechtszaak plaatsvindt tussen een moslim en een niet-moslim, dan heeft de niet-moslim de optie om te kiezen wat voor hof de zaak zal berechten. Het shariahof kan zich alleen maar over de zaak buigen als de niet-moslim schriftelijke toestemming heeft.