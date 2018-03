Dino Scala (56): geliefde opa en voetbaltrainer bekent "een veertigtal" verkrachtingen Fransman bleef 22 jaar lang onder de radar en maakte ook zeker 7 Belgische slachtoffers LB

01 maart 2018

09u12

Bron: Le Monde, Le Parisien 0 Na 22 jaar gerechtelijk onderzoek heeft de Franse gerechtelijke politie eerder deze week, dankzij Belgische camerabeelden, de 56-jarige Dino Scala aangehouden. De arbeider met een blanco strafregister bekende "een veertigtal" verkrachtingen. Al die tijd had de Franse politie zijn DNA, maar kon ze de grootvader uit het Franse Pont-sur-Sambre niet vatten. Scala randde een Belgisch minderjarig meisje aan toen ze op weg was naar school. Bewakingscamera's op de werf waar hij het meisje aanviel, leiddentot het ontbrekende puzzelstukje.

Speurders die in 1996 de zaak openden, sommigen zijn al met pensioen, kunnen maar niet geloven dat de man eindelijk is gevat. Al 22 jaar was de politie van Lille de man aan het opsporen.

Ze hadden zijn DNA op verschillende verkrachtingsplekken aangetroffen, maar tot een arrestatie kwam het maar niet. Scala had dan ook een blanco strafregister en stond niet in de gerechtelijke databank van seksuele misdadigers.

De verdachte had de gewoonte zijn slachtoffers langs achteren aan te vallen, 's ochtends vroeg, met handschoenen aan en het gezicht deels of geheel verborgen

Zelfde handelswijze

Op 5 februari, vroeg in de ochtend, werd een Belgisch minderjarig meisje aangerand in het grensdorpje Erquelinnes. De gerechtelijke politie van Lille besloot ter plekke een kijkje te gaan nemen. De handelswijze van de aanvaller leek immers overeen te komen met die van de man die ze al zo lang zochten. Die had de gewoonte zijn slachtoffers langs achteren aan te vallen, 's ochtends vroeg, met handschoenen aan en het gezicht deels of geheel verborgen.

Romuald Muller, directeur van de gerechtelijke politie van Lille: "Meer dan twintig jaar lang heeft de gerechtelijke politie meer dan duizend pv's nagetrokken en een honderdtal voertuigen onderzocht. We hadden zijn DNA en ondanks overlappingen tussen verschillende zaken zaten we altijd met dezelfde puzzelstukken bezig."

Terug naar oude fichebakken

Het ontbrekende puzzelstuk kregen de Franse speurders van de Belgische politie en de getuigenis van het meisje. De camerabeelden toonden een voertuig, een Peugeot 206, en een onvolledig kenteken. Daarop doken de Franse speurders in hun oude fichebakken en zo vonden ze de verdachte, die maandagochtend werd aangehouden. Zijn DNA bleek overeen te komen met het DNA dat op verschillende van zijn slachtoffers was aangetroffen.

Tijdens zijn verhoor bekent de man de feiten en, zo liet de procureur van Valenciennes weten, gaat hij over tot "spontane onthullingen". Naast de 19 gevallen van verkrachting of aanranding die de Franse politie tussen 1996 en 2012 onderzocht, maakte Scala tussen 2004 en 2008 ook zeker zeven Belgische slachtoffers.

Hij verklaarde dat hij handelde vanuit een drang die hij niet onder controle heeft en hij schat het aantal slachtoffers dat hij maakte op een veertigtal Procureur Jean-Philippe Vicentini

"Hij verklaarde dat hij handelde vanuit een drang die hij niet onder controle heeft en schat het aantal slachtoffers dat hij maakte op een veertigtal", verklaarde procureur Jean-Philippe Vicentini.

Volgens het onderzoek maakte Scala zijn eerste slachtoffers in 1988. Het gaat om vrouwen met uiteenlopende profielen: soms minderjarig, anderen bijna 50 jaar oud. "Mogelijk zijn er aanvankelijk aanvallen geweest die niet aan ons zijn gemeld. Hij had ook een eigenaardig ritme, waarbij hij soms een aantal jaren stopte", aldus de procureur.

Sinds 2012 vroeg de politie zich af of de verkrachter die ze zochten misschien dood was, er waren immers geen nieuwe aangiften van verkrachtingen of aanrandingen met dezelfde handelswijze.

Ook aan de Belgische kant van de grens raakten de politie en het parket van Charleroi wanhopig door de reeks onopgeloste verkrachtingen en aanrandingen, In 2006 legden DNA-sporen een link bloot met de reeks verkrachtingen in Noord-Frankrijk.

"De ochtendverkrachter"

In ons land kreeg de verdachte de bijnamen "de verkrachter met het touw", "de verkrachter met de muts" of "de ochtendverkrachter". Hij sleurde zijn slachtoffers altijd naar een plek waar hij niet gezien kon worden, vaak onder bedreiging van een mes. Met een touw bond hij de polsen van zijn slachtoffers vast.

Hoe is de 56-jarige technicus erin geslaagd zo lang door de mazen van het net te glippen?

Scala is een doodgewone man. Erg vertederend, behulpzaam, bekend bij iedereen, geliefd door zijn werk Burgemeester Michel Detrait

"Het is een doodgewone man", zo omschrijft de procureur hem. Scala had geen strafblad. De jonge opa is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij was goed bekend bij de 2.500 inwoners van Pont-sur-Sambre, waar hij tussen 2011 en 2015 trainer en voorzitter van de voetbalclub was. De technicus bij Jeumont Electric was "erg vertederend, behulpzaam, bekend bij iedereen, dapper door zijn werk", verklaart burgemeester Michel Detrait.

De inwoners van Pont-sur-Sambre zijn dan ook geschokt. Ze kennen de man wel, maar de meesten hebben nooit gehoord van de reeks verkrachtingen. "Er waren oproepen tot getuigen, vooral in 2011, en robotfoto's, maar geen uitzonderlijke media-aandacht", zei de chef van de gerechtelijke politie Muller, die eraan herinnerde dat zeven tot acht politiemensen constant bezig waren met de zaak.

In de lokale pers is er bijna geen spoor terug te vinden van een onderzoek naar een serieverkrachter. Dat doet de vraag rijzen of de politie voor discretie koos om een psychose te vermijden. "Er zijn genoeg mediaberichten geweest om de bevolking te sensibiliseren zonder het onderzoek te hinderen", stelt Muller. "We hebben diep gegraven. Natuurlijk betreuren we de slachtoffers, maar we hebben nooit een aanwijzing gehad waarmee we hem eerder hadden kunnen identificeren."

Muller gaf zijn medewerkers maandag de opdracht de slachtoffers één voor één op te bellen om ze op de hoogte te brengen van de onverhoopte arrestatie.