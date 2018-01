Dildo-affaire brengt brandweer Amsterdam in verlegenheid Koen Voskuil

26 januari 2018

15u15

Bron: AD 2 De Amsterdamse brandweer is in ernstige verlegenheid gebracht door een dildo. Die lag 'als grap' in de bureaula van een vrouwelijke medewerker.

De rel, die inmiddels de 'dildo-affaire' is gaan heten, begint half december in de bureaula van een administratief medewerkster van Kazerne Willem op de Ringdijk in Oost. Onbekenden laten er in het weekend een dildo achter. De actie is vermoedelijk als grap bedoeld, maar de medewerkster is 'hevig ontdaan en geëmotioneerd', schrijft brandweercommandant Leen Schaap deze maand op het intranet van de brandweer Amsterdam-Amstelland.

Schaap vraagt zich in de column af hoe het incident zich verhoudt tot de #metoo-discussie, waarin vrouwen talloze gevallen van seksuele intimidatie naar buiten hebben gebracht. "Je moet wel onder een steen hebben geleefd hier niets van te hebben meegekregen."

Brandweerlieden reageren laconiek op het signaal van hun commandant. "Ach, brand is erger,'' grapt er één. Een ander noemt humor 'het perfecte glijmiddel voor een gezonde geest'. Weer een ander schrijft: 'Ik ken veel vrouwen die enorm geamuseerd zouden zijn, mochten zij een dildo in hun laatje vinden... wetend dat dit een grap is.'



'Onacceptabel'

Woordvoerster Carmen Westra van de Amsterdamse brandweer noemt het incident onacceptabel. "De korpsleiding heeft expliciet gesteld dat deze grap niet wordt geaccepteerd. Daarop zijn laconieke reacties gekomen, maar is ook gezegd: dit willen wij niet." Volgens Westra hebben brandweermannen van Kazerne Willem de vrouw een bloemetje aangeboden en laten weten afstand te nemen van het voorval.



Begin vorig jaar werd nog vernietigend uitgehaald naar de bedrijfscultuur van de Amsterdamse brandweer. Er heerste onder meer een cultuur van uitsluiting en discriminatie. De inmiddels overleden burgemeester Eberhard van der Laan eiste een omslag.

Intimidatie

Kort na verschijnen van het rapport werd een brandweerman geschorst. Hij zou het veelvuldig hebben gehad over 'kanker-Marokkanen', 'zwarte apen' en over de islam hebben gezegd: 'Ze kunnen de pestpleuris krijgen met dat geloof.'



De voorzieningenrechter draaide zijn voorgenomen ontslag terug, omdat de brandweer nooit eerder had opgetreden tegen dergelijk gedrag.



Overwinnning op de korpsleiding

Van der Laan zei over de terugkeer van de brandweerman: "Tot onze ontsteltenis hebben wij vernomen dat de uitspraak van de rechter door sommigen binnen de organisatie is gevierd als een overwinning op de korpsleiding. Sterker nog: brandweerlieden die zich tegen de racistische brandwacht hadden uitgesproken, worden door enkele collega's met de nek aangekeken, geïntimideerd en genegeerd."



Voorlichter Westra noemt de discussie op het intranet naar aanleiding van het dildo-incident een eerste zichtbare verandering. "Dat de korpsleiding een grens stelt en dat mensen die het daarmee eens zijn zich durven uitspreken, laat zien dat we stapjes aan het zetten zijn. Maar we zijn er nog niet."