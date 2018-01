Dikste man ter wereld zet alles op alles om af te vallen: “Ik wil de lucht voelen, de straat, buiten zijn” ADN

17u14

Bron: BBC 3 AFP De Mexicaanse Juan Pedro Franco (33) woog op een bepaald moment meer dan een halve ton. Hij is officieel de dikste mens ter wereld. Maar nadat hij jarenlang gedwongen werd tot een deprimerend leven in zijn slaapkamer, is hij nu in een groots afvalavontuur gestapt.

In een korte film voor de BBC vertelt Franco hoe het ooit zover kon komen. Als kind al was hij altijd ‘het dikkerdje’ van de klas. “’Schattig’ noemden mensen het. Maar het is niet schattig. Het is nooit oké.” Franco werd dikker en dikker, tot grote ongerustheid van zijn moeder die nu nog altijd dag in dag uit voor hem zorgt. Van de dokters kreeg zij te horen dat hij er wel uit zou groeien. “Maar kijk me nu."

De grootste klap kwam na een auto-ongeval op zijn zeventiende. “Half mijn lichaam was gebroken", zo legt hij uit. Zijn gewicht nam pijlsnel toe en hij recupereerde nooit volledig. Tegen dat de Mexicaan twintiger was, zat hij aan 595 kilogram. Al jaren kan hij zijn bed niet meer uit. Vorig jaar werd hij door Guinness World Records tot dikste mens ter wereld ‘gekroond’. “Het is niet dat ik er niets aan deed. Ik was altijd op dieet, gebruikte allerlei producten, ik probeerde alles.”

AFP

Al een derde van lichaamsgewicht kwijt

Franco ontwikkelde diabetes, een te hoge bloeddruk en hypothyreoïdie (een stoornis van de schildklier, waarbij ze onvoldoende schildklierhormonen produceert, red.), maar tot op de dag van vandaag kunnen dokters niet volledig verklaren hoe Franco zo dik is kunnen worden. En lang wilde geen enkele dokter hem helpen. “Patiënten zoals hem worden meestal geweigerd om twee redenen. Bedden, operatieruimte, … de speciale middelen en uitrusting die voor hen ontbreken en het feit dat mensen vinden dat het hun eigen schuld is”, legt dokter Jose A. Casteneda uit. “Maar zo zit het niet in elkaar.” Dokter Casteneda staat nu samen met een team van 30 andere dokters gratis Franco in zijn afvalqueeste bij, nadat een tv-zender hen benaderde met diens jammerlijke verhaal. Inmiddels is de Mexicaan al een derde van zijn lichaamsgewicht kwijtgeraakt.

Intussen onderging hij ook een ‘Gastric bypass’, waarbij de maag tot ongeveer 5% van de oorspronkelijke grootte wordt verkleind en de twaalfvingerige darm en een deel van de dunne darm worden omgeleid. Het gevolg is dat Franco een duidelijk kleinere hoeveelheid kan eten en ook minder calorieën uit zijn eten opneemt. In de BBC-video wordt getoond hoe hij onder luid applaus door zijn familie het huis verlaat voor deel 2 van de operatie. Het is dan amper de derde keer in zeven jaar tijd dat hij buitenkomt. De operatie was volgens de dokters broodnodig om zijn obesitas te bestrijden. “Anders was de dood zijn enige lot.”

Franco is zijn helpers ontzettend dankbaar, werkt hard en heeft weer zin in het leven. “Ik was heel depressief. Ik sliep gewoon. Een donkere kamer, de gordijnen dicht, het licht uit. Binnen vier muren - en in je eigen lichaam - gevangenzitten, is zwaar.” Dokters hopen nu dat hij in de komende maanden afvalt tot zo’n 120 kilo. Waar hij vooral naar uitkijkt als hij zijn grote last niet meer hoeft te dragen? Naar simpele wandelingetjes. “Ik wil de lucht voelen, de straat, buiten zijn”, vertelt hij.

AFP