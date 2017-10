Dijsselbloem even aan de slag bij Europees noodfonds KVE

Bron: Belga 0 AP Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem wordt tot midden januari "strategisch adviseur" bij het Europese noodfonds ESM. Dat heeft het ESM donderdag meegedeeld. Zo kan de aftredende Nederlandse minister tot het einde van zijn mandaat als eurogroepvoorzitter genieten van een salaris en van een onkostenvergoeding.

Dijsselbloem maakt geen deel meer uit van de nieuwe Nederlandse regering die later deze maand aantreedt. Wel blijft hij tot midden januari voorzitter van de eurogroep, de maandelijkse bijeenkomsten van de ministers van Financiën van de eurolanden. In december kiezen deze ministers een nieuwe voorzitter.



"Gedurende deze overgangsperiode" zal het ESM Dijsselbloem "een bureau en logistieke ondersteuning" ter beschikking stellen. De sociaaldemocraat wordt vergoed voor zijn diensten als adviseur. Volgens het Financieele Dagblad zou hij zo'n 14.500 euro per maand verdienen. Dijsselbloem ziet af van een Nederlandse uittredingstoelage.



Dijsselbloem blijft de komende maanden ook voorzitter van de raad van bestuur van het ESM, waarin eveneens de ministers van Financiën van de eurolanden zetelen. Het ESM is tijdens de eurocrisis opgericht als financieel vangnet voor eurolanden die in zware financiële problemen raken. In ruil voor besparingen en hervormingen kunnen die eurolanden zachte leningen bekomen bij het fonds in Luxemburg.









