Digitale Picasso-veiling levert miljoenen euro's op kv

18 juni 2020

23u44

Bron: Belga 2 Een onlineveiling met ongeveer 200 werken van de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso heeft bijna 5 miljoen pond (5,5 miljoen euro) opgeleverd. Een vaas uit 1950 leverde het meeste op. De grote vaas met naakte vrouwen veranderde voor 435.000 pond van eigenaar, zo maakte veilinghuis Sotheby's vandaag bekend.

De World of Picasso-veiling duurde 10 dagen. Mensen konden onder meer bieden op tientallen werken uit de privécollectie van Marina Picasso, de kleindochter van de kunstenaar.

Veel voorwerpen leverden volgens het veilinghuis meer op dan verwacht, zoals een palet dat Picasso in 1961 gebruikte. Daar is 56.000 pond voor geboden, terwijl het de verwachting was dat het voor maximaal 6.000 pond van eigenaar zou wisselen.

Picasso overleed in 1973 op 91-jarige leeftijd in Frankrijk. Hij wordt gezien als een van de invloedrijkste kunstenaars van de vorige eeuw.