Dieven zagen stalen beeld van Marilyn Monroe in Hollywood af ttr

19 juni 2019

09u35

Bron: belga 0 buitenland Onbekenden hebben een stalen beeld van filmster Marilyn Monroe in het Amerikaanse Hollywood afgezaagd en meegenomen. Het beeld is onderdeel van een installatie op de Walk of Fame.

De installatie Four Ladies of Hollywood in de vorm van een prieel met een torentje werd 25 jaar geleden neergezet. Op de top van het torentje, dat wordt ondersteund door vier beelden van beroemde vrouwen, stond het beeld van Monroe in de wereldberoemde filmpose waarbij haar jurk omhoog wordt geblazen.

De politie van Los Angeles kreeg zondag een telefoontje waarin werd gemeld dat iemand op het kunstwerk was geklommen. Toen agenten gingen kijken, was het beeld van Marilyn er nog. Maandag was het echter verdwenen, aldus Amerikaanse media vandaag.