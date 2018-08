Dieven vermomd als politieagenten bestelen buitenlandse toeristen in Duitsland AW

13 augustus 2018

16u15

Op twee snelwegparkings in Duitsland hebben valse politieagenten buitenlandse toeristen bestolen. De dieven konden met een smoesje de portefeuille van hun slachtoffers doorzoeken en maakten zo in totaal honderden euro's buit. Dat deelt de politie in de deelstaat Hessen mee.

De valse agenten konden in de buurt van Butzbach een Brits gezin bestelen. Zij werden zogezegd gecontroleerd in het kader van een onderzoek naar smokkelaars. In de buurt van de stad Wetzlar werd een Italiaans stel op een gelijkaardige manier beroofd.

Er is voorlopig geen spoor van de daders.