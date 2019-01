Dieven stelen werk Banksy aan Bataclan HA

26 januari 2019

16u21

Bron: ANP 0 Een werk dat de Britse kunstenaar Banksy op een nooddeur van de Parijse concertzaal Bataclan had gemaakt, is afgelopen nacht gestolen. Dat meldt de Franse nieuwszender LCI op zijn website.

“De dieven met bivakmutsen verwijderden het werk met behulp van slijpmachines en namen het mee in een vrachtwagen”, zegt een bron dicht bij het onderzoek.

Banksy bracht het zeefdrukwerk met witte verf afgelopen juni aan op de deur van de Bataclan. In de zaal werden op 13 november 2015 bij een aanslag negentig mensen gedood. De afbeelding die de kunstenaar aanbracht op de deur toont een treurend figuur. De dieven zijn gefilmd door een bewakingscamera tijdens hun actie.



Het is niet de eerste keer dat een werk van Banksy wordt gestolen. In juni werd een werk, geschat op enkele duizenden euro's, gestolen door een gemaskerd persoon uit een galerie in Toronto (Canada). Ook die diefstal werd gefilmd.

