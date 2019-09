Dieven stelen mobilhome van Belgische toeristen terwijl ze ijsje eten HR

11 september 2019

07u23

Belgische toeristen zijn tijdens hun vakantie in Italië slachtoffer geworden van een diefstal. Terwijl ze genoten van een ijsje, gingen dieven ervandoor met hun mobilhome. Die is heel herkenbaar, door enkele grote stickers van Club Brugge.

De pijnlijke diefstal gebeurde zondag rond 15 uur in Pozzuoli, een havenstad in de baai van Napels. Volgens lokale media gebeurde dat terwijl de Belgen in de Via Terracciano genoten van een ijsje. “De mobilhome is zeer herkenbaar met stickers van Club Brugge”, zegt Naomi Boonen in een Facebookpost, waarin ze iedereen die iets gezien heeft, oproept om haar te contacteren.

