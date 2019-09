Dieven stelen mobilhome van Belgische toeristen in Italië: “Alles zat er nog in” HR

11 september 2019

07u23 2346 Buitenland Een koppel uit Balen is op vakantie in Italië slachtoffer geworden van een pijnlijke diefstal. Terwijl ze nabij Napels op een terrasje zaten, werd hun mobilhome gestolen. “Alles zat er nog in”, klinkt het. Via een oproep op sociale media hopen ze de mobilhome terug te vinden. “Die is heel herkenbaar, door grote stickers van Club Brugge.”

De Belgen werden zondag rond 15 uur bestolen in Pozzuoli, een havenstad in de baai van Napels. Hun voertuig was geparkeerd in de Via Terracciano. “Ze namen de rolstoel voor mama eruit, sloten de mobilhome af en gingen een uurtje wandelen en iets drinken”, zegt dochter Naomi. “Toen ze terugkwamen, was de mobilhome met al hun spullen erin verdwenen. Er lag geen glas of niets.”

De slachtoffers, haar mama en pluspapa Michel en Roos uit Balen, bleven verweesd achter. “Alles zat nog in hun mobilhome”, vervolgt Naomi. “Ze hebben dan een vriend opgebeld die ze daar kennen. Die is met hen naar de politie gereden om aangifte te doen.”

Gelukkig konden Michel en Roos op de verzekering rekenen voor een terugvlucht naar België en een taxi naar huis. Normaal zou het koppel nog tot 14 september op vakantie geweest zijn. Door de diefstal keerden ze gisteren al terug, nadat ze eerst nog twee dagen in een hotel verbleven.

Club Brugge

In een Facebookpost roept Naomi iedereen die iets gezien heeft op om haar te contacteren. “De mobilhome is zeer herkenbaar, met grote stickers van Club Brugge.” Het gaat om een Fiat Ducato McLouis Sovereign. Nieuw is die verkrijgbaar vanaf minstens 40.000 euro.

Los van deze diefstal: op enkele tientallen kilometers van Pozzuoli, in Caianello, werd eind vorige week een man die in België woont tegengehouden met een gestolen voertuig. De man, met de Marokkaanse nationaliteit, werd volgens lokale kranten geïnterpelleerd aan een hotel waar hij de nacht doorbracht.

Hij beweerde dat hij op zijn terugweg naar België “een geweldige zaak” had gedaan door in Napels tegen een spotprijs een commercieel voertuig op de kop te tikken. Na ondervraging werd hij vrijgelaten, maar beschuldigd van “het in ontvangst nemen van gestolen goederen”. Zijn voertuig werd in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog.