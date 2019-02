Dieven stelen jaarlijks voor miljoenen uit Duitse ziekenhuizen KVE

07 februari 2019

17u05

Bron: Belga 0 Of het nu portemonnees, mobiele telefoons, endoscopische instrumenten of potplanten zijn, zowat alles wat niet vastzit, wordt uit ziekenhuizen gestolen in Duitsland. De schade loopt jaarlijks in de miljoenen euro's, zo brengt een onderzoek van het Duitse persbureau dpa aan het licht.

Dieven maken gebruik van de anonimiteit in de gebouwencomplexen, die vaak een doolhof zijn, en van de weerloosheid van patiënten. Ziekenhuizen hebben weinig mogelijkheden om het fenomeen een halt toe te roepen, want ze moeten het evenwicht houden tussen openheid en patiëntveiligheid. Patiëntenverenigingen vragen strengere controles aan de ingang.

Hoewel er geen statistieken voor het hele land zijn, tonen cijfers van de deelstaten de omvang van het fenomeen van de diefstallen aan. In de dichtstbevolkte deelstaat Noordrijn-Westfalen bijvoorbeeld werden in 2017 bijna 6.500 gevallen van diefstal in ziekenhuizen opgetekend. Ondanks een lichte daling stemt dit cijfer overeen met dat van de jaren ervoor, aldus de recherchedienst LKA (Landeskriminalamt). In 2011 waren er heel wat minder diefstallen (4.715). In de deelstaat Baden-Württemberg liep het verlies in 2017 op tot bijna 2,75 miljoen euro.

De ziekenhuizen hebben niet meteen een antwoord. "Ziekenhuizen zijn grote complexen zonder controle aan de toegangen", aldus LKA-woordvoerder Frank Scheulen. Het is voor dieven gemakkelijk een ziekenhuis binnen te wandelen en schuiven en kasten open te trekken in lege kamers, zei hij. De woordvoerder geeft patiënten de raad ten minste de lockers te gebruiken als die er zijn.