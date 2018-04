Dieven roven vrachtwagen met 8.000 kaartjes voor Disneyland David van der Heeden

20 april 2018

14u17

Bron: AD.nl 0 Dieven hebben in de Verenigde Staten achtduizend toegangskaartjes voor attractiepark Disneyland buitgemaakt. De kaartjes, met een totale waarde van 800.000 dollar, zaten in een oplegger van een agrarische jongerenorganisatie, aldus de autoriteiten. De dieven ging met heel de trailer aan de haal.

De oplegger, met daarin apparatuur die de groep voor een conferentie in het pretpark wilde gebruiken, stond geparkeerd bij het kantoor van de organisatie Future Farmers of America. Op camerabeelden is volgens de politie van de Californische plaats Galt te zien hoe een wagen komt aangereden en de oplegger op sleeptouw neemt.



Matt Patton van de organisatie laat weten dat Disneyland de ontvreemde kaartjes ongeldig heeft gemaakt en dat het pretpark in allerijl nieuwe toegangsbewijzen aan het printen is. De organisatie zelf moet alle zeilen bijzetten om uit te reiken oorkondes en prijzen te vervangen.

Enorme teleurstelling

Bij de conferentie, die komende zondag in Anaheim van start gaat, worden 6.500 studenten verwacht. "Het is een enorme teleurstelling’’, aldus Patton. "Er is door veel mensen heel veel tijd gestoken in het verzamelen en samenstellen van het materiaal.’’



"We zijn echt ontdaan door de diefstal’’, zegt Paula Maita van de boerenbeweging tegen nieuwszender Fox40 "Ik kan er niet over uit dat iemand er zomaar met onze oplegger vandoor gaat." De hele roof nam getuige de videobeelden amper vijf minuten in beslag.



De politie roept mensen op uit te kijken naar de oplegger. Ook worden consumenten gewaarschuwd voorzichtig te zijn als ze Disneyland-kaartjes krijgen aangeboden door onbekenden. Patton hoopt dat de dieven, waarvoor de inhoud van de wagen verder geen waarde meer heeft, de trailer terugbrengen.