Dieven maken honderdduizenden euro’s aan juwelen buit in Parijs, Saoedische koninklijke familie dient klacht in

JL

10 september 2018

17u47

0

In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een diefstal van juwelen. Dat gebeurde na een klacht van een lid van de Saoedische koninklijke familie. Het zou gaan om juwelen ter waarde van honderdduizenden euro's. Dat is vernomen uit gerechtelijke bronnen.