Dieven maken 14 miljoen dollar buit bij ‘overval van de eeuw’ in Chili mvdb

10 maart 2020

07u16 10 Bij een overval op een geldtransport op de internationale luchthaven van Chili hebben overvallers 14 miljoen dollar en 1 miljoen euro buit gemaakt. De Chileense kranten spreken van ‘de overval van de eeuw’, omdat er niet eerder zo’n groot bedrag is gestolen.

Zeker zeven gewapende overvallers waren betrokken bij de overval op luchthaven Comodoro Arturo Merino Benitez in Santiago. Zij reden met een gestolen geldwagen van Brinks het pakhuis binnen, zo schrijft The Guardian. Twee bewakers raakten bij de overval lichtgewond. Van de overvallers ontbreekt elk spoor.

Volgens de politie was de bende vooraf getipt over het geldtransport, dat net uit het buitenland was ingevlogen en voor een pakhuis op de luchthaven was bestemd. Het hoofd van de beveiliging zou zijn ontslagen en volgens een woordvoerder wordt het veiligheidsprotocol herzien.

Op precies dezelfde plek vond zes jaar geleden ook al een overval plaats waarbij 10 miljoen dollar werd buitgemaakt. De daders konden destijds worden opgepakt, maar van de buit is maar een klein deel teruggevonden.