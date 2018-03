Dieven dumpen gestolen auto in rivier, maar de kleine Kiara (3) zat nog op achterbank. Alle hulp kwam te laat



avh TK

20 maart 2018

12u54

Bron: Daily Mail 865 Door een stomme vergetelheid liet mama Kim haar dochtertje van drie enkele minuten alleen in de auto. Het bleek een fatale vergetelheid, want de wagen belandde in een rivier. Het meisje verdronk, ze zou volgende week dinsdag drie jaar geworden zijn.

Kim Rowlands belde gisterenmiddag rond half vier in paniek het noodnummer toen ze constateerde dat haar auto weg was. Ze had samen met dochtertje Kiara een bezoekje gebracht aan het bedrijf van haar man Jethro, dat langs de Teifi-rivier in Cardigan ligt. Toen ze weer naar huis vertrokken, installeerde Kim de kleuter in de auto, maar ging vervolgens per ongeluk op haar bankkaart zitten. Het ding brak, waarna de vrouw weer even terug naar binnen liep om wat cash geld te halen. Toen ze weer buiten kwam, was de wagen verdwenen. Ook van het meisje was geen spoor.

Alle hulp te laat

Meteen werd een grootschalige zoekactie opgezet en na meer dan een uur werd de auto teruggevonden in een rivier, de kleine Kiara zat nog in de auto. De hulpdiensten konden het meisje snel uit de auto halen, maar reanimatiepogingen bleken vergeefs. Kiara stierf later die avond in het ziekenhuis.

Volgens de ouders werd de wagen gestolen en dumpten de dieven hem in de rivier. Maar van die dieven is nog geen spoor. De politie is ook op zoek naar getuigen die meer informatie kunnen geven.

Diefstal of ongeluk?

Mogelijk is de auto gestolen, maar het is ook mogelijk dat Kim haar handrem al had afgezet toen ze terug naar binnen liep, waarna de wagen in de rivier is gerold. Beide ouders zijn er kapot van. "Bedankt aan alle agenten die in het water zijn gesprongen en aan de hulpdiensten die geholpen hebben", schreef Jethro op Facebook. "Ze hebben haar uren proberen reanimeren, maar jammer genoeg heeft Kiara een geweldig maar kort leven gehad." De politie liet weten dat niemand vervolgd zal worden voor de jammerlijke dood van het meisje. "De familie wordt begeleid door gespecialiseerde diensten in deze moeilijke tijd."