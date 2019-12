Dieven droppen urn met as van overleden Dennis langs snelweg in Cyprus: “We hebben onze zoon terug” IB

30 december 2019

03u32

Bron: Belga, DPA, reporters.com.cy, Facebook 0 Op het toeristische eiland Cyprus is de urn met de as van de overleden Poolse tiener Dennis teruggevonden langs een snelweg. Dat meldt het Duitse persagentschap dpa en wordt door de moeder van de jongen bevestigd op Facebook.

“We hebben de urn terug, we kunnen het niet geloven. Dank aan iedereen die heeft helpen zoeken", schrijft een dolgelukkige Kinga Bednarz op Facebook. Eind vorige week werden de vrouw en haar echtgenoot opgeschrikt toen de as van hun overleden zoon gestolen werden uit hun huurauto op Cyprus in de buurt van de stad Limassol.

"Je mag alles houden, maar geef onze zoon terug", klonk het toen emotioneel in een oproep die het in Zweden wonende Poolse echtpaar via persagentschap CNA verspreidde. Hun negentienjarige zoon was vijf maanden geleden gestorven en de familie was op Cyprus om zijn as uit te strooien in de Middellandse Zee. De diefstal van de as voelde voor de familie alsof hun zoon voor de tweede keer van hen weggerukt werd, klonk het bij moeder Bednarz.

De daders bleken niet doof voor de oproep en dropten de urn uiteindelijk langs de kant van een snelweg die de havenstad Limassol verbindt met hoofdstad Nicosia. Het was de politie die de urn zondag terugvond.

Naast de urn stalen de dieven ook nog twee tassen en 200 euro uit de auto, laat de politie nog weten.