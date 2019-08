Dieven aan de haal met klokken van beschermde kerken in de Provence ses

28 augustus 2019

17u46

Bron: The guardian 2 In de Provence in Frankrijk zijn de voorbije weken enkele kerkklokken gestolen. In het holst van de nacht slaagden de dieven er telkens in om ongezien enkele bronzen klokken uit beschermde kerken te halen en er mee aan de haal te gaan.

De eerste klok werd gestolen op 21 juli in Ginasservis, een stad met 1.800 inwoners ten noordoosten van Marseille. Daar verdwenen twee eeuwenoude klokken, met elk een gewicht van zo’n 80 kilo. Terwijl ze de klokken neerhaalden, beschadigden ze het dak van de kerk.

Drie weken later sloegen de dieven opnieuw toe, ditmaal 24 kilometer verderop in Brue-Auriac. Ze gingen er aan de haal met een klok van 85 kilo uit een Romaanse kerk uit de twaalfde eeuw. “De kapel ligt buiten het centrum van het dorp en dat is waarschijnlijk de reden waarom het doelwit was”, zei burgemeester Andre Rousselet. Hij zei dat de bel waarschijnlijk was gesmolten omdat de gravures, inclusief het zegel van de klokkengieterij, het moeilijk zouden maken om door te verkopen.

Doorverkocht of gesmolten

Vorige week was het dan aan de beurt aan opnieuw een beschermde Romaanse kerk, die zich op een heuvel bevindt, omringd door eeuwenoude eiken.

Volgens de officier van justitie is het nog onduidelijk of de drie diefstallen met elkaar te maken hebben. “We nemen dit heel serieus. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel worden de klokken doorverkocht ofwel worden ze gesmolten voor het brons”, stelde de officier.

Volgens de Franse krant Le Parisien is er een bloeiende zwarte markt voor oude kerkklokken. Verzamelaars van oude kunstwerken of religieuze voorwerpen durven tot 20.000 euro neer te tellen voor een exemplaar.