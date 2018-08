Dieselschandaal: Audi-topman Stadler blijft in de cel TTR

13 augustus 2018

11u00

Bron: Belga 0 Audi-topman Rupert Stadler blijft in de cel. Dat heeft een woordvoerster van de rechtbank in München vandaag gezegd. Stadler wordt ervan verdacht de verkoop van auto's met sjoemelsoftware toegelaten te hebben, ook al was hij zich hiervan bewust of sloot hij bewust de ogen voor het gesjoemel.

Stadler werd acht weken geleden in Ingolstadt gearresteerd en zit sindsdien in hechtenis in Augsburg. De raad van commissarissen bij Volkswagen en Audi heeft hem medio juni uit zijn topfuncties ontheven, "tot de zaak uitgeklaard is, die tot zijn arrestatie geleid heeft". Sindsdien staat verkoopdirecteur Bram Schot aan het hoofd van Audi als waarnemend CEO.