Dieselrijders betalen 30 procent meer belastingen dan drie jaar geleden IB

12 april 2018

04u00

Bron: Belga 0 Dieselrijders betalen in vergelijking met 2015 zowat dertig procent méér belastingen. Dat berekende VAB. Kiezen voor diesel is enkel nog interessant als je voor een grote wagen kiest, erg veel kilometers rijdt of een bepaalde trekkracht nodig hebt. Dat zegt woordvoerder Maarten Matienko.

De fiscale factuur voor wie met een dieselwagen rijdt, is er de laatste jaren niet goedkoper op geworden. Integendeel, wie nu met diesel rijdt, betaalt gemiddeld 30 procent meer dan in 2015, terwijl benzinerijders juist 5 procent minder betalen.

Overheidsmaatregelen

Dat komt door een aantal overheidsmaatregelen, stelt VAB. In 2012 was er al de hervorming van de inschrijvingstaks. Die houdt sindsdien ook rekening met milieucriteria, waardoor diesel bij de inschrijving duurder is dan benzine. De afgelopen drie jaar waren er nog drie andere nieuwigheden die diesel duurder hebben gemaakt: de nieuwe verkeersbelasting die sinds 2016 van kracht is, de stapsgewijze gelijkschakeling van de accijnzen op benzine en diesel via het 'cliquetsysteem', waarbij prijsdalingen van diesel voor de helft worden omgezet in accijnsverhogingen, en de invoering van de lage emissiezone in Antwerpen. Bovendien kost een dieselwagen sowieso al meer in aanschaf.

Trekvermogen

Een dieselwagen aankopen is nu enkel nog financieel interessant bij grotere wagens als SUV's of monovolumes, omdat de benzinevariant bij dat type voertuig een pak meer verbruikt. Ook wanneer je een bepaald trekvermogen nodig hebt, bijvoorbeeld voor een caravan, is diesel nog voordeliger, besluit VAB-woordvoerder Matienko. Automobilisten die heel wat kilometers afleggen, zijn vaak ook beter af met diesel, al is een wagen op CNG (aardgas) daar ook een optie, op voorwaarde dat er een CNG-tankstation in de buurt is.