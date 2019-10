Dierentuin woest op dansende vrouw die leeuw treitert: “Ze had dood kunnen gaan” Sebastiaan Quekel

02 oktober 2019

13u03

Bron: AD.nl 0 Een dierentuin in New York heeft aangifte gedaan tegen een vrouw die afgelopen weekend over het hek van een leeuwenverblijf klom. De bezoekster liep nonchalant op een van de dieren af en treiterde de leeuw met gebaren en kleine dansjes. De dame bracht daarmee haar leven in gevaar, stelt een woordvoerder van The Bronx Zoo, met 4.000 dieren de grootste stadsdierentuin in de Verenigde Staten.

“Deze actie was een zware overtreding die had kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood”, zegt de zoo over de vrouw die over de veiligheidsbarrière bij een Afrikaanse leeuwententoonstelling was geklommen. Een bezoeker die getuige was van het bizarre tafereel maakte een video en plaatste die op Instagram.

Te zien is hoe de vrouw al dansend en zwaaiend met haar handen de leeuw zichtbaar aan het treiteren is. Het dier kijkt nieuwsgierig toe en lijkt op elk ogenblik de vrouw aan te kunnen vallen. Bang of bezorgd lijkt de vrouw geen moment, zelfs niet als het dier een paar stappen dichterbij komt en diverse omstanders - onder wie jonge kinderen - op de achtergrond hun zorgen over de situatie uiten. “Ik vroeg haar om terug te gaan, maar ze luistert niet”, valt te horen.

Geen arrestaties

Tot een aanval komt het uiteindelijk niet. De bezoekster verlaat het leeuwenverblijf en gaat weer verder het dierenpark in. Een rechercheur van de politie vertelde nieuwszender CNN dat niemand in het park het alarmnummer had gebeld en dat er ook geen arrestaties werden verricht. Bronx Zoo heeft bij het zien van de beelden wel dus melding gedaan bij de politie.

Het is nog onduidelijk hoe de vrouw over de barrière kwam en hoe lang ze in het leeuwenverblijf is geweest. “Barrières en regels zijn er om zowel bezoekers, personeel als dieren veilig te houden. We hebben een nultolerantiebeleid ten aanzien van het negeren van de barrières”, aldus de dierentuin. Het is ook nog niet duidelijk of de dierentuin inmiddels weet wie de vrouw in kwestie is geweest. Haar wacht vermoedelijk een levenslang parkverbod.