Dierenrechtenactivisten vatten de koe bij de horens voor stierenloop Pamplona TT

05 juli 2018

18u45

Bron: Belga 0 Kort voor het begin van de traditionele stierenloop van Pamplona hebben dierenrechtenactivisten tegen het gebeuren geprotesteerd. Een honderdtal activisten van de organisaties Peta en AnimaNaturalis, allen uitgerust met een stierenmasker, verzamelden voor het stadhuis van de Noord-Spaanse stad en hielden posters in de hoogte met de tekst 'Stop de stierengevechten'.

Ze staken Bengaals vuur aan en produceerden rode rook, als symbool voor het bloed voor de zowat 20.000 stieren die jaarlijks in Spanje bij de eeuwenoude evenementen worden omgebracht.

De demonstranten vinden dat het vele geld dat de overheden in Spanje steken in stierengevechten, het "toekijken hoe dieren ter dood worden gefolterd", beter voor "positieve doeleinden" wordt aangewend.

Zowat 170.000 mensen hebben intussen een online-petitie getekend waarin tot het afschaffen van stierengevechten in Spanje wordt opgeroepen.

San Fermin

Het evenement in Pamplona, het feest van San Fermin, begint morgen, de eerste stierenloop door de straten van de stad is voor de dag nadien. Acht dagen lang worden telkens in de voormiddag tot 600 kilo zware stieren door honderden mannen en ook enkele vrouwen door de enge straten van Pamplona naar de arena "begeleid", een afstand van 875 meter. Traditioneel zorgt dat machismo-gedrag per editie voor tientallen gekneusde en gebroken menselijke ledematen. Het laatste dodelijke slachtoffer viel in 2009.

Het protest van dierenbeschermers houdt de toeristen niet weg, integendeel. Die stromen telkens met tienduizenden toe. Dit jaar hoopt Pamplona op 200.000 bezoekers. De stad besteedt net geen 1,4 miljoen euro aan de organisatie van San Fermin.

'Pamplona' werd internationaal bekend doordat de (toen nog niet) beroemde schrijver Ernest Hemingway er zijn eerste roman "Fiesta" (1926) aan wijdde.