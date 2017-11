Dierenmishandeling in Noord-Amerikaanse slachthuizen: Ganzen verpletterd en verstikt bij donsleverancier van Canada Goose

PETA US dient klacht in

IVI

11u47 2 PETA Ook in Noord-Amerika is een geval van dierenmishandeling in slachthuizen aan het licht gekomen. Opnieuw is een schokkend geval van dierenmishandeling aan het licht gekomen. Dit keer is het de Amerikaanse tak van PETA die in een onthullende reportage aantoont dat een donsleverancier van het internationale kledingmerk Canada Goose ganzen mishandelt.

De reportage van PETA US toont hoe werknemers doodsbange ganzen bijeendrijven in krappe kooien. Zeker één vogel is volgens PETA verpletterd, anderen zijn gestikt. De werknemers grijpen de ganzen ook bij de nek en duwen hen in kleine kooien voor een vijf uur durende rit naar het slachthuis. Daar worden de ganzen geketend, ondersteboven gehangen en gekeeld terwijl andere vogels toekijken.

PETA merkt op dat veel van de lichamen van de vogels na de slachting zichtbaar gekneusde en gebroken vleugels hebben, blijkbaar veroorzaakt door de lange opsluiting in krappe metalen kratten. Nog volgens PETA moeten de ganzen soms in transportkooien overnachten zonder voedsel of water en zijn de kooien na de lange reis vervuild. De reportage bevat beelden van slachthuizen in Canada en de Verenigde Staten.

Klacht

PETA US heeft een klacht ingediend bij de Amerikaanse Federal Trade Commission en het Canadese Competition Bureau. PETA klaagt de beweringen van Canada Goose dat hun producten “ethisch en humaan geproduceerd zijn” aan.

"Dit is misleidende reclame, want er is niks 'menselijks' aan het vertrappen en verstikken van ganzen die bij de nek worden gegrepen en in kleine kooien worden geramd voor urenlange terreur en ellende", zegt PETA Directeur van Internationale Programma's Mimi Bekhechi. "PETA vraagt de consument om te weigeren om jassen van Canada Goose te kopen en alle andere producten die gevuld zijn met het dons van mishandelde vogels", zegt Bekhechi.

Nederland

De jassen van Canada Goose worden ook afgewerkt met bont van coyotes, die dagenlang in vallen kunnen lijden voordat ze worden doodgeschoten of doodgeknuppeld, aldus PETA. Canada Goose-jassen zijn verkrijgbaar in Nederlandse winkels waaronder De Bijenkorf, Skihut en Kelly.

Opgelet: schokkende beelden.