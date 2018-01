Dierenliefhebbers stellen humanitair gebaar paus niet op prijs TT

22u52

Bron: Belga 3 AFP Paus Franciscus. Je zult maar plaatsvervanger van God op aarde zijn -en dus onfeilbaar- en een heerlijk humanitair gebaar stellen. Komt er toch kritiek zeker, en wel van dierenliefhebbers.

Paus Franciscus had een 2.000-tal daklozen en vluchtelingen uitgenodigd om vandaag in Rome een circusvoorstelling bij te wonen. Daardoor zitten beide groepen toch eventjes onder tentendak, maar de organisatie PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, schouderde gisteren het geweer. "Het is mensen niet toegelaten dieren te gebruiken voor menselijke ontspanning", luidde hun elfde gebod.

Gelukkig heeft de paus niet zelf in de geldbuidel moeten tasten om de daklozen en vluchtelingen een circusvoorstelling te laten bijwonen. Het gulle gebaar kwam van Circo Medrano, dat de paus en entourage 2.100 gratis tickets had aangeboden.

Volgens PETA moet de barmhartigheid van de Heilige Stoel niet alleen de sukkelaars omvatten, maar ook de wilde dieren.

Pijnlijk voor de paus, die in 2015 nog door de dierenvrienden werd uitgeroepen tot "persoon van het jaar".