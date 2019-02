Dierenbeulen doden negen zwanen in twee dagen tijd Jelle den Toom en Astrid Pel

24 februari 2019

14u46

Bron: AD 0 Een voorbijganger stuitte vanochtend op een gruwelijk tafereel in een kanaal bij het Nederlandse Lexmond. In het water dreven meerdere gedode zwanen. “In twee dagen tijd zijn er in de regio negen zwanen omgebracht”, bevestigt Gerrit de Boom van de dierenambulance Vianen.

Toen vanochtend de melding binnenkwam, ging er bij De Boom meteen een belletje rinkelen. “Als er een melding binnenkomt van één dode zwaan, dan kijken we ter plaatse altijd goed rond. Vaak komen we dan meerdere gedode dieren tegen.”

Dat was ook nu het geval. Er bleken zondagochtend niet drie, maar zes gedode vogels in het kanaal bij Lexmond te drijven. Zaterdag had de dierenambulance al drie omgebrachte zwanen uit het water gevist in Oud-Alblas. De teller staat daarmee op negen zwanen in twee dagen tijd. “De situatie begint heel nare vormen aan te nemen”, stelt De Boom, die medebestuurder is van de dierenambulance.

Vleesconsumptie

Wie er achter deze gruwelijke daden zit, is bij de dierenambulance onduidelijk. “Het gaat zeer waarschijnlijk om meerdere personen. Lexmond en Oud-Alblas liggen te ver uit elkaar om uit te gaan van één dader”, aldus De Boom.

“Ik heb het vermoeden dat het om ordinaire stropers gaat. Het vlees van de zwaan is goed geschikt voor vleesconsumptie, met name de borst. Bij de dieren die vanochtend zijn aangetroffen zijn de borsten uit het lijf verwijderd”, zegt De Boom.

Het probleem is volgens de dierenambulance echter lastig op te lossen. “We kunnen niet meer doen dan onze ogen en oren openhouden. Maar wij zijn geen opsporingsambtenaren.”

Wet

Het afschieten van zwanen is bij wet verboden, weet hij. “Daar mag je het niet mee eens zijn, maar het is nu eenmaal de wet. Als ik ergens te hard rijd, dan krijg ik ook een bekeuring.”

Daarom heeft de dierenambulance ook vanochtend aangifte gedaan bij de politie. “Voor de politie is dit ook een lastige zaak, zolang er niemand op heterdaad wordt betrapt.” Mogelijk stelt de politie nog een onderzoek in naar de situatie.