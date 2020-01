Dierenasiel windt er geen doekjes om: “Wie wil grootste ‘rotkat’ ter wereld adopteren?” KVE

Eerlijk duurt nu eenmaal het langst. Dat heeft een dierenasiel uit de Amerikaanse staat North Carolina maar al te goed begrepen. Het dierenasiel zoekt een baasje voor de "grootste rotkat ter wereld". Wie durft?

Op foto’s lijkt Perdita helemaal niet kwaadaardig. Maar schijn bedriegt, zo lijkt het wel. Dierenasiel ‘Mitchell County Animal Rescue’ besloot dan ook om doodeerlijk te zijn in de zoektocht naar een baasje voor de “grootste rotkat ter wereld”.

Deze kat is nu eenmaal niet geschikt voor hartlijders, laat staan dat je ze zonder handschoenen zou aanpakken. En daar kan je dus best geen doekjes om winden. “We dachten dat ze ziek was”, luidt het in het zoekertje op Facebook. “Maar ze is gewoon erg hufterig.”

De strategie om onomwonden te zeggen waar het op staat, bleek in het verleden succesvol, zo vertelt directrice Amber Lowery. Het dierenasiel hoopt dat deze tactiek ook zal werken voor Perdita.

“Door haar bijzondere persoonlijkheid op een humoristische manier in de verf te zetten, willen we een geschikt baasje voor haar vinden”, verklaart ze.

Volgens het zoekertje houdt Perdita ervan om recht in jouw ziel te kijken tot je geen blijdschap meer kan voelen. Daarnaast vindt ze het heerlijk om je te doen opschrikken. De kat houdt dan weer niet van de kleur roze, kinderen, kittens, honden en Disneyfilms. En niet onbelangrijk: ze haat knuffels.

De adoptie van dit bijzondere exemplaar is trouwens helemaal gratis. Voorlopig heeft een tiental mensen het aangedurfd om zich kandidaat te stellen waardoor Perdita wellicht binnenkort helemaal zichzelf zal kunnen zijn bij een nieuw dapper baasje.