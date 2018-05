Dierenarts stopt vloeibare heroïne in puppy's en zet hen in als drugskoerier mvdb

02 mei 2018

09u33

Bron: afp - ap 8 Een dierenarts heeft puppy's die hij opereerde, ingezet als drugskoerier tussen Colombia en de Verenigde Staten. De in Colombia geboren Andres Lopez Elorez plaatste implantaten met vloeibare heroïne in de magen van een onbekend aantal labradors. De dertiger verscheen dinsdag voor de rechter in Brooklyn (New York) en riskeert een celstraf tot tien jaar.

De man (38) werd in 2015 gearresteerd in Spanje. Hij werd later aan de Verenigde Staten uitgeleverd.

De man vluchtte in 2005 toen de drugsbende door de Colombiaanse autoriteiten werd opgerold. De dierenarts was in de misdaadorganisatie actief tussen september 2004 en januari 2005. De bende maakte naast honden ook gebruik van 'gewone' bolletjesslikkers, mensen die drugs smokkelen via oraal, rectaal of vaginaal ingebrachte capsules.

De puppy's vlogen met hun baasjes - die meewerkten aan de drugssmokkel - vanuit Colombia op commerciële vluchten mee naar New York. Op Amerikaanse bodem werden ze geopereerd en werden de implantaten eruit gehaald. Hoeveel honden daarbij om het leven zijn gekomen, is niet bekend. Volgens de Amerikaanse justitie heeft dierenarts Lopez zich daardoor ook schuldig gemaakt aan dierenmishandeling. Bij de inval in een Colombiaanse boerderij in 2005 werden tien puppy's aangetroffen. Vijf viervoeters liepen weg, drie stierven en twee werden geadopteerd. Een van die labradors werd later ingezet als drugshond.