Dierenarts (27) verkracht en in brand gestoken: Indiase politie schiet 4 verdachten dood AW

06 december 2019

10u34

Bron: Belga 7 De Indiase politie heeft de vier verdachten van een groepsverkrachting van en moord op een 27-jarige vrouw doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens de reconstructie van de feiten.

De vier wilden tijdens de nachtelijke reconstructie in de stad Haiderabad de benen nemen, waarop de politie naar de wapens greep. "Ze werden gedood door kruisvuur. Ze probeerden het wapen van hun bewakers te grijpen, maar werden neergeschoten", zei de plaatsvervangend politiecommissaris van Hyderabad.

De verdachten werden vorige week gearresteerd en beschuldigd van de verkrachting van en moord op een dierenarts.

De vrouw werd op 27 november in de avond ontvoerd toen ze haar scooter aan het herstellen was. De vier mannen zouden een van haar banden hebben lek gestoken, en haar vervolgens hebben aangeboden haar te helpen. De volgende dag werd haar verkoolde lichaam onder een brug teruggevonden.

Levend verbrand

“Door het seksuele geweld verloor de vrouw het bewustzijn”, zegt R. Venkatesh van het politiebureau Shamshabad in Hyderabad aan CNN. “Ze legden haar in een vrachtwagen en brachten haar naar een andere locatie, waar ze haar onder een brug legden. Daarna goten ze diesel en benzine over haar, en staken haar in brand.”

Hoewel de verdachten snel opgepakt konden worden, maakte de zaak veel emoties los. Zaterdag moest de politie nog met geweld honderden betogers uiteendrijven, die het politiebureau waar de verdachten werden opgesloten wilden bestormen.

Na de schietpartij waarbij de verdachten werden doodgeschoten, werden de agenten dan ook bejubeld. Er werden bloemen in het rond gegooid, en de toeschouwers reageerden tevreden.