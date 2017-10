Dierenambulance doet oproep aan 'verkeershufters' na platrijden hond Tara Riem

Medewerkers van de Nederlandse dierenambulance hebben een boodschap voor alle 'verkeershufters' die vrijdagavond de rode kruizen op de autoweg negeerden. De medewerkers waren daar toen bezig met het bergen van een doodgereden hond.

Iets na 22.00 uur kwam er een melding binnen bij de dierenambulance dat er een hond over de A2 nabij Vinkeveen liep. Medewerkers stapten in de auto en gingen met spoed naar de snelweg. "Onderweg belden we Rijkswaterstaat (het uitvoerende agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland, nvdr.), die met een camera de hond opzocht. Een paar minuten later kregen we het bericht dat de hond doodgereden was. Dat is al heel akelig, maar we wilden alsnog snel zijn om het lichaam te bergen'', vertelt Mirjam Bosman, voorzitter van dierenambulance De Ronde Venen.

"We spraken met Rijkswaterstaat af dat wij ter plaatsen zouden gaan en op de vluchtstrook zouden wachten tot de rode kruizen boven de rijstroken aangingen. Nog geen twee meter van waar wij stonden zagen we het lichaam liggen. Inmiddels waren er al flink wat auto's over de hond gereden, maar er viel op dat moment zeker nog wel wat te redden zodat de eigenaar afscheid kon nemen'', aldus Mirjam.

Tranen

Terwijl zij en haar collega op de vluchtstrook in hun auto met zwaailicht staan te wachten op iemand van Rijkswaterstaat, de rode kruizen staan inmiddels aan, zien ze in de achteruitkijkspiegel auto's aankomen over de afgesloten rijstroken. ,"We konden niets doen. We zagen met tranen in onze ogen hoe de auto's één voor één de borden negeerden en over het lichaam reden.''

Nadat Rijkswaterstaat arriveerde kon het lichaam geborgen worden. Maar ondanks de rode kruizen blijven de auto's over de rijstrook rijden. Tijdens het bergen moesten Mirjam en haar collega meerdere keren naar de vluchtstrook rennen. "Anders waren we zeker geraakt. We hebben de hond met gevaar voor eigen leven geborgen. De man van Rijkswaterstaat verdient echt een lintje. Hij stond daar met een rode pilon en de zwaailichten op zijn wagen waren aan, maar alsnog negeerden mensen ons. Ze gingen zelfs in discussie!''

De eigenaar van de hond is gisterochtend op de hoogte gebracht. "Mijn collega en ik hebben het lichaam naar de eigenaar gebracht. Hij wilde zeker weten dat het zijn hond was. Er was nog een klein stukje staart heel waaraan hij hem kon identificeren. We hebben hem samen begraven.''

Mirjam deelde het heftige verhaal ook op Facebook. "Om mensen bewust te maken.'' Het bericht daar sluit af: "Dus voor al de verkeershufters die vrijdagavond toch hun afspraak, verjaardag of feestje niet wilde missen om even de afslag bij Breukelen te pakken, namens de eigenaar: bedankt!''