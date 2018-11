Dierenactivisten schotelen zichzelf als stuk vlees voor uit protest ADN

05 november 2018

13u12 6 Een opmerkelijk beeld uit Barcelona: daar legden activisten zich naakt op een bord voor ‘World Vegan Day’. Als een stuk vlees vlijden ze zich besmeurd onder vals bloed neer tussen onder meer gigantische valse erwten en wortelen.

De dierenactivisten van AnimaNaturalis protesteerden donderdag tegen de vleesindustrie en vleesconsumptie. “Ik kruip letterlijk in de huid van een dier”, legt deelneemster Barbara Barranco uit. “Stel je voor dat je in een slachthuis bent, in de kou, met niemand die voor je zorgt en er is geen ontsnappen aan. De dood is de enige uitweg.”

Het is niet de eerste keer dat leden van AnimaNaturalis in de Spaanse stad uitpakken met een opvallend protest. Zo gingen in onder meer 2016 ook al meerdere veganisten uit de kleren, om bedekt met bloed en gewikkeld in gigantische vleesverpakkingen aandacht te vragen voor een vleesvrij dieet dat “vrij is van uitbuiting, dierenleed en dood”.





“We moedigen iedereen aan om geen vlees te eten en zich aan te sluiten bij al wie gelooft dat zelfs maar een dag zonder vlees een verschil kan maken”, klonk het toen. De groep protesteert ook vaak schaars gekleed tegen stierengevechten.

Bekijk ook: